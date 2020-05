Автобусы для Бишкека мы не дождемся. Тендер на поставку должен быть отменен

Независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков признала обоснованной жалобу участника конкурса на поставку автобусов для Бишкека — компании Beiqi Foton motor Co, LTD. Об этом сообщает портал государственных закупок.

В решении указано, что накладывается запрет на совершение закупающей организацией — Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием — незаконных действий или принятие незаконных решений либо применение незаконных процедур.

Читайте по теме Автобусы для Бишкека. Компания-поставщик требует отмены нового конкурса

Компания обратилась в комиссию с жалобой на незаконное признание закупающей организацией первого конкурса несостоявшимся. Заявку Beiqi Foton motor Co, LTD на поставку автобусов для столицы отклонили на первом этапе первого конкурса из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией. В компании с этим не согласились и подали жалобу в независимую комиссию. Она посчитала ее обоснованной. Заказчик — Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие — признал конкурс несостоявшимся. Но по мнению участника, должны были отменить только результат первого этапа. По этому поводу Beiqi Foton motor Co, LTD и обратилась в независимую комиссию.

Напомним, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило новый тендер на приобретение 100 автобусов за 710 миллионов сомов. В первом конкурсе заявки на участие подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Она признала жалобу обоснованной.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.