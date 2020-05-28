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Общество

Автобусы для Бишкека. Компания-поставщик требует отмены нового конкурса

Компания Beiqi Foton motor Co, LTD просит отменить новый тендер Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия на поставку 100 автобусов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, фирма обратилась с заявлением в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков.

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Beiqi Foton motor Co, LTD отмечает, что участвовала в первом конкурсе, но ее заявку на поставку автобусов для столицы отклонили на первом этапе тендера из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией. В компании с этим не согласились и подали жалобу в независимую комиссию. Она посчитала ее обоснованной.

«Комиссия предоставила следующие средства правовой защиты: наложить запрет на совершение закупающей организацией незаконных действий или принятие незаконных решений либо применение незаконных процедур; отменить решение закупающей организации, нарушающее условия процедуры конкурса. В соответствии с пунктом 10 статьи 29 Закона «О государственных закупках» при двухпакетном способе оценка конкурсных заявок производится в два этапа. Так как наша жалоба была подана по первому пакету конкурса, МП «БПАТП» должно было отменить результаты итогов именно по нему и провести повторную оценку нашей конкурсной заявки по неправомерным отклонениям, указанным в протоколе независимой межведомственной комиссии и на основании предоставленных ею средств правовой защиты», — подчеркивается в жалобе.

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В компании добавляют, что Бишкекское автотранспортное предприятие опубликовало 13 мая на портале госзакупок сообщение о признании конкурса несостоявшимся. «При этом со стороны независимой межведомственной комиссии и департамента госзакупок не было никаких решений об отмене конкурса и прекращении процедур закупок в соответствии с законодательством о государственных закупках», — поясняют там.

Кроме того, отмечается в жалобе, 14 мая в 12.53 МП «БПАТП» подало на веб-портале административную жалобу на решение НМК и в тот же день в 18.03, не дождавшись результатов ее рассмотрения, опубликовало сообщение о проведении нового конкурса на закупку 100 автобусов. При этом планируемая сумма на их приобретение выросла на 60 миллионов сомов — до 710 миллионов (в первом конкрусе она составляла 650 миллионов). 15 мая административная жалоба МП «БПАТП» была отклонена.

«Вместо того чтобы исполнить решение комиссии и провести переоценку первого пакета конкурса, а также ускорить приобретение автобусов, МП «БПАТП», неправомерно отклонив нашу конкурсную заявку, не исполнив решение НМК, не дождавшись результатов своей же административной жалобы, в нарушение закона отменило тендер и объявило новый», — говорится в жалобе.

В компании заметили, что их заявка имела самую низкую цену на автобусы.

Напомним, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило новый тендер на приобретение 100 автобусов за 710 миллионов сомов. В первом конкурсе заявки на участие подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Она признала жалобу обоснованной.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153984/
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