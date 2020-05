Автобусы для Бишкека. Мэрия объявила новый тендер

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило новый тендер на поставку автобусов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на приобретение 100 автобусов предприятие планирует потратить 710 миллионов сомов. Закупка осуществляется методом одноэтапного конкурса, открытым для всех потенциальных участников.

«Конкурс проводится двухпакетным способом. На первом этапе веб-портал вскроет документы участника, подтверждающие квалификацию и техническую спецификацию, без указания цены. Оценка конкурсных заявок проводится на соответствие квалификационным и техническим требованиям. На втором — для определения победителя веб-портал вскрывает таблицу цен участников, прошедших первый этап», — отмечается в условиях.

В стоимость автобусов должны быть включены запасные части из расчета не менее 2 процентов от стоимости одной единицы автобуса и оборудование для ремонта и обслуживания, а также все расходы, связанные с доставкой автобусов заказчику, в том числе транспортные расходы.

Автобусы должны быть 2020 года выпуска, полунизкопольными и низкопольными, вместимостью не менее 70 человек и быть оснащены пандусом и площадкой для ЛОВЗ.

Отметим, по данным портала госзакупок, предыдущий конкурс признан несостоявшимся. Заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников — китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Она признала жалобу обоснованной.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.