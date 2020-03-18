Автобусы для Бишкека готовы поставить семь компаний. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Конкурс проводится двухэтапным способом. На первом этапе конкурсные заявки оцениваются на соответствие квалификации и техническим требованиям закупающей организации, на втором — по предложенной цене.

Заявки подали китайские компании Zhengzhouyutongbus Co, Nanjing Golden Dragon Bus Co, Xiamen Golden Dragon Bus Co, Xiamen king long united automotive industry Co, Beiqi Foton motor Co, ОсОО «ДТ Техник» и Минский автомобильный завод.

В мэрии добавили, что заседание тендерной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок претендентов состоится завтра.

«Автобусы должны быть полунизкопольными или низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно должно быть предусмотрено место для установки валидатора в рамках проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте».

Поставщики, выигравшие тендер, должны будут доставить автобусы в течение 140 календарных дней со дня заключения договора», — отметили в мэрии.