Автобусы для Бишкека готовы поставить семь компаний. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Конкурс проводится двухэтапным способом. На первом этапе конкурсные заявки оцениваются на соответствие квалификации и техническим требованиям закупающей организации, на втором — по предложенной цене.

Заявки подали китайские компании Zhengzhouyutongbus Co, Nanjing Golden Dragon Bus Co, Xiamen Golden Dragon Bus Co, Xiamen king long united automotive industry Co, Beiqi Foton motor Co, ОсОО «ДТ Техник» и Минский автомобильный завод.