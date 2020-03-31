Автобусы для Бишкека. Одна из компаний подала жалобу на итоги тендера

Компания Beiqi Foton motor Co, LTD подала жалобу в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Об этом сообщил сайт государственных закупок.

В заявлении отмечается: фирма не согласна с тем, что их заявку на поставку автобусов для Бишкека отклонили из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией. В компании утверждают, что технические параметры, предложенные ею в заявке, соответствуют технической спецификации конкурсной документации.

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«Закупающая организация предъявила 25 квалификационных требований. Неясным остается то, по какому из них именно отклонили нашу конкурсную заявку», — говорится в заявлении.

Подрядчик подчеркивает, что он также не подходит ни под один из критериев, по которым могла быть отклонена заявка, указанных в методической инструкции по оценке конкурсных заявок, утвержденных приказом Минфина.

«Beiqi Foton motor Co, LTD является одним из крупнейших машиностроителей в Китае, обладает 24 сборочными предприятиями по всему миру, имеет оборотные средства в размере более 300 миллиардов сомов и все требуемые условия для выполнения договора, соответствующие лицензию и сертификаты на производство автобусов», — поясняется в заявлении.

В компании обращают внимание, что в тендерной заявке они прикрепили неаудированную отчетность по итогам третьего квартала 2019-го из-за требований законодательства о фирмах КНР и устава.

«Годовое собрание утверждает финансовую отчетность через шесть месяцев после окончания последнего финансового года. Соответственно, годовая отчетность по итогам прошлого года не была представлена, потому что не утверждена общим годовым собранием акционеров», — заметили в компании.

В жалобе указано, что победителем конкурса определен участник Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложивший поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч, или 597 миллионов 707 тысяч 100 сомов, при цене одного автобуса в 5 миллионов 977 тысячи 71 сом, или $81 тысяча 990.

«Стоимость нашей конкурсной заявки составляет 546 миллионов 750 тысяч сомов, или $7 миллионов 500 тысяч при цене одного автобуса в 5 миллионов 467 тысяч 500 сомов, или $75 тысяч», — уточняется в жалобе.

Разница между конкурсными заявками составляет 50 миллионов 957 тысяч 100 сомов, или $699 тысяч.

В Beiqi Foton motor Co, LTD считают обоснование отклонения заявки конкурсной комиссии незаконным, необъективным, несущественным и расценивают как препятствие добросовестной конкуренции.

Напомним, что заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.