Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева

Со дня задержания Алмазбека Атамбаева минуло две недели. За это время бывший президент и его адвокаты получили 14 уведомлений о возбуждении уголовных дел.

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Юристы настаивают: само задержание бывшего президента страны и предъявление ему обвинений в совершении целого ряда преступлений, в том числе тяжких, совершенно незаконны. На период следствия (до 26 октября) Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей в СИЗО ГКНБ.

24.kg разбирается, по каким уголовным делам проходит в качестве подозреваемого бывший глава государства и каким ведомствам поручено резонансное расследование.

Начало положил Батукаев

Первое и пока единственное официальное обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР Алмазбеку Атамбаеву предъявлено по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. В ночь на 9 августа, когда он уже находился на допросе в ГКНБ, ему вручили постановление о предъявлении обвинения. Однако статуса свидетеля он, как выяснилось, лишился раньше, 1 августа. Об этом на заседании суда по законности задержания сообщил начальник следственной группы Эркинбек Аширходжаев.

Ранее МВД установило причастность бывшего президента к незаконному освобождению вора в законе, о чем и поспешило известить в разгар беспорядков в Кой-Таше.

По версии следствия, Алмазбек Атамбаев лично давал указания высокопоставленным чиновникам отпустить Азиза Батукаева на свободу.

Сам фигурант, понятное дело, все отрицает и сотрудничать со следствием не намерен.

Досудебным разбирательством по делу Батукаева изначально занималось МВД, и подозреваемыми по различным статьям, включая коррупцию и подлог документов, проходят 18 человек. Накануне стало известно, что часть материалов, касающихся имущества Алмазбека Атамбаева, приобретенного на доходы от преступной деятельности, переданы в Военную прокуратуру. По остальным эпизодам расследование ведет МВД.

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Военная прокуратура расследует пять уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева. Но официальные обвинения по ним бывшему главе страны еще не предъявлены. Сейчас проводится досудебное производство.

Коррупционный букет

Кроме дела об освобождении криминального авторитета, в ведении надзорного органа находятся и материалы по обвинениям, выдвинутым против бывшего президента членами специальной депутатской комиссии.

Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что речь идет о земельном участке в Кой-Таше, где Алмазбек Атамбаев построил дом, незаконных поставках угля, модернизации ТЭЦ, а также сделке с Субихи Пархати и его компанией «Хуасинь».

Теперь немного подробнее. Почему по этим пунктам Алмазбек Атамбаев обвинен в коррупции и незаконном обогащении.

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При проведении проверки Генеральная прокуратура выявила коррупционную составляющую в приобретении участка в Кой-Таше. Одним из фактов, подтверждающих нечистую сделку, является то, что сразу после продажи этой земли бывший директор ТНК «Дастан» Албек Ибраимов, известный дружбой с Алмазбеком Атамбаевым, стал мэром Бишкека.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

О соучастниках

Кроме того, при изучении единых налоговых деклараций Алмазбека Атамбаева с 2010 по 2018 год установлено, что в финансовом отчете за 2017-й отражен доход от Субихи Пархати в 54 миллиона сомов за покупку ОсОО НПФ «Форум» у бывшего президента.

Однако при осуществлении сделки не были проверены платежеспособность покупателя и источник происхождения денег.

По этому эпизоду начато разбирательство по статье 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР. Обвинение еще не предъявлено, но одним из фигурантов проходит и Алмазбек Атамбаев.

Напомним, Субихи Пархати является учредителем ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» и ОсОО «Азия профессионал». Согласно сведениям портала «Открытый бюджет Министерства финансов», эти компании не осуществляли активную экономическую деятельность, отсутствует оплата налога с прибыли.

Еще одно уведомление о подозрении в незаконном обогащении Алмазбек Атамбаев получил по делу о выдаче лицензии на месторождение Терек-Сай. Бывший глава государства проходит по делу вместе с экс-директором Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеком Зилалиевым и статс-секретарем ведомства Шерикулом Султановым. Им вменяют статьи 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.

Фото с сайта Atambaev.kg

«Исполняя незаконное указание Дуйшенбека Зилалиева, Шерикул Султанов провел фиктивный тендер по заниженной стоимости в $130 тысяч. Победу в тендере присудили аффилированному с Атамбаевым ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь». Дуйшенбек Зилалиев, заведомо зная о неправомерности проведенного тендера и явно заниженной стоимости, в сговоре с Алмазбеком Атамбаевым незаконно выдал лицензию на право разработки месторождения в Чаткальском районе с запасом сурьмы на сумму $103,6 миллиона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Салянова подкинула угля

Военная прокуратура также расследует факт незаконных поставок угля на ТЭЦ. Дело возбуждено по итогам депутатского расследования по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР. Парламентарии взяли за основу показания экс-генерального прокурора Аиды Саляновой. Она заявила, что Алмазбек Атамбаев лоббировал интересы «Прогресс компани» и «Рассвет компани».

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Бывшая глава ГП КР утверждает, что в сентябре 2014 года на Играх кочевников Алмазбек Атамбаев лично пообещал поставку «Прогресс компани», владельцем которой называют известного казахского бизнесмена, уроженца Токмака, Алиджана Ибрагимова (более известного по прозвищу Граф).

Следователи Военной прокуратуры также подозревают Алмазбека Атамбаева в соучастии в коррупции при модернизации ТЭЦ, ремонте Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.

Последствия беспорядков в Кой-Таше

Девять уведомлений бывший президент получил от МВД. В производстве ведомства находятся все уголовные дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Обвинения по ним также не предъявлены. Пока.

Напомним, 7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В первый день в ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек. Убит замкомандира «Альфы» Усен Ниязбеков. Он погиб от огнестрельного ранения. Шесть бойцов спецназа были взяты в заложники.

Фото Владимира Пирогова. Кой-Таш, 7 августа

Тяжелую травму получил также начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов. Он переведен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

На следующий день уже общими силами МВД и ГКНБ провели спецоперацию по задержанию бывшего главы государства. После долгих переговоров Алмазбек Атамбаев сдался. Когда его вывозили из Кой-Таша, конфликт между сельчанами и правоохранителями разгорелся с новой силой.

В ночь на 9 августа сторонники Атамбаева прибыли на площадь Ала-Тоо. Они требовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

В результате событий в Кой-Таше и разгона митинга в Бишкеке пострадали почти 140 человек. По информации Минздрава, нуждающиеся в стационарном лечении были госпитализированы с различными травмами. На сегодня четыре человека остаются на стационарном лечении.

Все эти факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статьям 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), 244 (захват заложников), 130 (убийство) и 39-130 (покушение на убийство) УК КР.

Юрист Сергей Слесарев не исключает, что уведомления о подозрении его подзащитного Алмазбека Атамбаева по другим статьям Уголовного кодекса еще будут поступать. Но уже сейчас можно однозначно заявить, что бывший президент, отказывающийся признавать себя виновным, виновным себя никогда не признает.