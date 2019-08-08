МВД установило причастность Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева

В МВД установили причастность бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. «Согласно материалам уголовного дела, Батукаев был освобожден по прямому указанию Атамбаева, путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение кримавторитета», — говорится в сообщении МВД.

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Вместе с тем ведомство напоминает, что представителям бывшего президента были вручены три повестки на вызов в следственную службу для производства допроса по обстоятельствам незаконного освобождения из мест лишения свободы вора в законе Азиза Батукаева. Однако тот не явился. Без уважительных причин.

Отметим, что сегодня силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, однако она провалилась. В результате столкновений десятки человек пострадали. 22-летний сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, ему провели трепанацию черепа.