04:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

МВД установило причастность Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева

В МВД установили причастность бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. «Согласно материалам уголовного дела, Батукаев был освобожден по прямому указанию Атамбаева, путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение кримавторитета», — говорится в сообщении МВД.

Читайте по теме
Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

Вместе с тем ведомство напоминает, что представителям бывшего президента были вручены три повестки на вызов в следственную службу для производства допроса по обстоятельствам незаконного освобождения из мест лишения свободы вора в законе Азиза Батукаева. Однако тот не явился. Без уважительных причин.

Отметим, что сегодня силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, однако она провалилась. В результате столкновений десятки человек пострадали. 22-летний сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, ему провели трепанацию черепа.
Ссылка:
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Начальнику Чуйского ГУВД провели трепанацию черепа
Задержание Атамбаева. С огнестрелом в больницы поступили четыре человека
Вооруженные силы Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы
Алмазбек Атамбаев: Жестокость и цинизм сегодняшних властей просто потрясают
Задержание Атамбаева. Начальник Чуйского ГУВД в тяжелом состоянии в больнице
ГКНБ: Боец спецназа мог погибнуть от снайперской пули
Задержание Алмазбека Атамбаева. Сотрудники силовых структур покинули Кой-Таш
Сторонники Алмазбека Атамбаева выдвинули ультиматум властям
Задержание Атамбаева. «Ата Мекен» просит прекратить силовое противостояние
Задержание Атамбаева. Число госпитализированных растет
Популярные новости
Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в&nbsp;Кой-Таше Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше
Алмазбека Атамбаева пришли задерживать. В&nbsp;Кой-Таше стрельба Алмазбека Атамбаева пришли задерживать. В Кой-Таше стрельба
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
Политики обвинили Сооронбая Жээнбекова в&nbsp;скрытой поддержке Алмазбека Атамбаева Политики обвинили Сооронбая Жээнбекова в скрытой поддержке Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Официальное заявление ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; относительно услуги &laquo;Кто звонил?&raquo; Официальное заявление ЗАО «Альфа Телеком» относительно услуги «Кто звонил?»
Пользователи приложения Balance.kg могут оформить кредит за&nbsp;час Пользователи приложения Balance.kg могут оформить кредит за час
MegaCom подписал договор о&nbsp;сотрудничестве с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития
Переводы между клиентами &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;БТА Банка стали бесплатными Переводы между клиентами «Бакай Банка» и БТА Банка стали бесплатными