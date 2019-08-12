Начальника ГУВД Чуйской области транспортировали в Россию

Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова транспортировали сегодня в Москву. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, из столицы России прилетела специальная бригада врачей Центра нейрохирургии. Его ​также сопровождают супруга и заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

В ведомстве отмечают, что состояние Курманкулова тяжелое, но стабильное. Он все еще находится на аппарате искусственной ветиляции легких, но транспортабелен.

«За эти дни Минздрав КР и врачи сделали все, чтобы спасти Самата Курманкулова. После онлайн-консилиума, а также приезда и осмотра московских коллег, мы решили для дальнейшего лечения перевести его в Москву, в Центр нейрохирургии им Н.Н. Бурденко. Министерство здравоохранения будет держать на контроле дальнейшее его лечение», — отметил Мадамин Каратаев.

Напомним, 11 августа в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум. В нем принимали участие доктора медицинских наук, нейрореаниматолог Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Полупан и нейрохирург этого же центра Ярослав Латышев. Принято решение перевести Самата Курманкулова в Москву в Центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко для дальнейшего лечения.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.