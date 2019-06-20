Лишение неприкосновенности Атамбаева. Заключение депутатской комиссии

В Жогорку Кенеше обсуждают проект заключения специальной комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства.

Читайте по теме Лишение неприкосновенности Атамбаева. Депутатам не дали заключение комиссии

В нем указано, что члены комиссии нашли подтверждение политическим репрессиям, незаконному приобретению земельных участков в Кой-Таше и на Иссык-Куле, незаконному обогащению и узурпации власти.

Всего в проекте заключения указано девять пунктов. Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева также обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.

24.kg предлагает ознакомиться с текстом заключения специальной депутатской комиссии во главе с Каныбеком Иманалиевым.

С текстом заключения можно ознакомиться здесь.