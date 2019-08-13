По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек

В Генеральной прокуратуре рассказали, кому предъявили обвинение в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Обвинение по статьям «Коррупция», «Служебный подлог» и «Подделка документов» предъявили врачам Центра гематологии Ирине Цоповой и Эмилю Макимбетову, директору центра Абдухалиму Раимжанову, экс-министру здравоохранения Динаре Сагинбаевой и представителю Минздрава Канатбеку Бектемирову.

Кроме того, по делу проходят бывший председатель ГСИН Зарылбек Рысалиев, его заместитель Калыбек Качкыналиев, начальник управления медстрахования при ГСИН Акыл Асанов и врач Фархад Атаходжаев.

Обвинение предъявлено бывшим прокурору за соблюдением законов при ГСИН Майрамбеку Акматалиеву, заместителю прокурора Кубату Жуматаеву, генеральному прокурору Аиде Саляновой, советнику главы ГКНБ Мурату Бекенову, адвокату Али Касымову, секретарю Совета безопасности Бусурманкулу Табалдиеву, вице-премьер-министру Шамилю Атаханову, сопредседателю Нарынского городского суда Жапару Эрматову и президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Ирина Цопова, Калыбек Качкыналиев, Аида Салянова, Мурат Бекенов, Жапар Эрматов, Али Касымов и Алмазбек Атамбаев арестованы по решению суда. Остальные согласились сотрудничать со следствием. Их отпустили под домашний арест. Бывший секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.