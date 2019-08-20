Дело Атамбаева. Следователь рассказал, когда бывший президент стал подозреваемым

В Первомайском районном суде началось рассмотрение жалобы адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном задержании и принудительном приводе.

Начальник следственной группы Эркинбек Аширходжаев пояснил, что это Генпрокуратура приняла решение об изменении статуса Атамбаева со свидетеля на подозреваемого. Но по его ходатайству.

Следователь отметил, что решение о принудительном приводе было принято на основании постановления 1 августа. «Атамбаеву должны были вручить уведомление, что он теперь фигурант уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева», — добавил Аширходжаев.

Почему исполнение поручили ГКНБ, следователь не знает. «Атамбаеву были вручены повестки как свидетелю, но он не являлся. А ответы на вопросы в письменном виде УПК не разрешает. Когда ему был изменен статус, его принудительно доставили. Было ли ему представлено для ознакомления постановление о задержании перед тем, как его задержали, я не знаю. Не я его задерживал», — отметил Эркинбек Аширходжаев.

Кроме того, следователь, отвечая на вопросы адвокатов Атамбаева, пояснил, что бывший президент не обладает неприкосновенностью, и напомнил про решение Жогорку Кенеша. Он подчеркнул, лишение статуса экс-президента влечет за собой и упразднение всех привилегий, включая иммунитет.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня меру пресечения продлили до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.