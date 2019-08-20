Еще одно обвинение. Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют незаконное обогащение

Военная прокуратура проводит досудебное производство по факту незаконного обогащения Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В рамках досудебного производства по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева 8 августа Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями 43 и 319 УК КР (соучастие и коррупция).

Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

В ходе расследования досудебного производства на имущество Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест на 120 объектов.

Проводится досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента Кыргызстана.

19 августа из материалов досудебного производства по незаконному освобождению Азиза Батукаева выделены материалы и переданы в Военную прокуратуру для приобщения к материалам досудебного производства.