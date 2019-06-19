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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (83)

Освобождение Азиза Батукаева. Задержан экс-завотделом обороны Марат Бекенов

Бывший заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов задержан в рамках расследования уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах. 

Подробности задержания в ведомстве не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. 

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву, Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. Под домашний арест также вышел Шамиль Атаханов. Под арестом сейчас находится экс-генпрокурор Аида Салянова. Она переведена в Национальный кардиологический центр. 
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