Арест Аиды Саляновой. Адвокаты и родственники просят ее госпитализировать

Адвокаты и родственники экс-генпрокурора Аиды Саляновой просят ее госпитализировать в Национальный кардиологический центр. Об этом 24.kg сообщила сестра Аиды Саляновой Чинара Турдалиева.

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По ее словам, накануне в СИЗО-1, где содержится Аида Салянова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, дважды вызывали бригаду врачей скорой помощи. «Ее должны были отвезти в больницу. Она в критическом состоянии, но оставили в камере», — рассказала Чинара Турдалиева.

В ГСИН пояснили, что Аиду Салянову направят на лечение, если будет предписание врачей. В госпитализации ей никто не отказывал.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.