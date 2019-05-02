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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (120)

В Караколе прошел митинг против добычи урана

В Караколе прошел митинг против добычи урана. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, акция протеста прошла на городском стадионе.

«Пришло около 100 человек. Основное наше требование — прекращение добычи и разработки урана. Мы указали свое требование в резолюции», — сказал Камиль Рузиев.

Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.
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