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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (112)

Партия зеленых проводит очередной митинг против добычи урана

Представители Партии зеленых собрались в Бишкеке и выступают против добычи урана. Ранее суд запретил проводить митинг на площади Ала-Тоо, обосновав это тем, что там запланировано мероприятие.

«Несмотря на это, мы вышли на митинг. Считаем, что имеем полное право. Как видите, на площади никакого мероприятия нет», — сообщил лидер движения Эркин Булекбаев.

Митингующие ждут присоединения жителей Балыкчи, которые собрались в сквере имени Максима Горького.

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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