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Бизнес

От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола

Национальный мобильный оператор Beeline и Кыргызский футбольный союз планируют расширить сотрудничество после совместной работы по организации трансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Об этом стороны договорились в ходе встречи в офисе КФС, которая прошла 3 августа.

С 11 июня по 20 июля Beeline Кыргызстан совместно с телеканалом Kyrgyz Sport TV обеспечивал показ всех матчей ЧМ-2026 в мобильном приложении «Укмуш ТВ». Для этого была создана специальная студия и сформирована профессиональная творческая команда. Трансляции велись на кыргызском и русском языках и были доступны на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

Для Кыргызстана этот проект стал настоящим прорывом. Впервые в истории страны Beeline получил медиаправа на трансляцию чемпионата мира посредством интернета и мобильных технологий. Сотрудничество национального мобильного оператора с Кыргызским футбольным союзом и телеканалом Kyrgyz Sport TV позволило увеличить охват телевизионных трансляций за счет цифровых платформ.

«Во всей Центральной Азии подобный проект между телеком-оператором и спортивным телеканалом реализован впервые, — отметил генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Высокие показатели просмотров и положительные отзывы подтвердили большой интерес аудитории к качественному спортивному контенту. Благодарим Кыргызский футбольный союз и телеканал Kyrgyz Sport TV за эффективное сотрудничество и вклад в реализацию масштабного проекта».

 

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков тоже выразил признательность компании Beeline Кыргызстан от имени футбольного сообщества.

«Эта инициатива стала важным этапом в развитии телеканала Kyrgyz Sport TV и полностью соответствует одной из наших стратегических задач — обеспечению максимальной доступности футбола и расширению его аудитории в Кыргызстане», — сказал он.

По итогам встречи Beeline Кыргызстан и Кыргызский футбольный союз подтвердили намерение официально оформить партнерство и реализовать ряд новых совместных проектов, направленных на развитие футбола, спортивных трансляций и цифровых сервисов для болельщиков в стране. Это значит, что уже скоро футбол и качественный спортивный контент станут ближе и доступнее для всех жителей республики.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР; лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384151/
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