Новое название, новые возможности: встречайте суперапп Kolumda Beeline

Обновить тариф, управлять своим номером и связью родных, оплатить покупки и коммунальные услуги, открыть виртуальную карту и даже оформить кредит онлайн — все это можно сделать в одном приложении. Национальный мобильный оператор Beeline представляет суперапп Kolumda Beeline, который объединяет услуги связи и финансовые сервисы.

Приложение, которое раньше называлось «Мой Beeline + Balance» , получило новое имя, свежий дизайн и понятную навигацию.

Теперь это не просто личный кабинет абонента, а многофункциональный цифровой помощник, который помогает решать повседневные дела быстро и легко.

С Kolumda Beeline у вас еще больше возможностей:

Проверяйте остатки по тарифу. На главном экране приложения сразу видно, сколько гигабайтов, минут и SMS у вас осталось.

Управляйте связью. Меняйте тариф, подключайте услуги и пополняйте баланс прямо в приложении.

Добавляйте номера своих родных в «Близкий круг». Следите за балансом ребенка, помогайте старшим родственникам подключать нужные услуги и контролируйте расходы на связь близких со своего телефона.

Оформляйте виртуальную банковскую карту. Добавьте карту в Kolumda Beeline и решайте повседневные финансовые задачи в пару кликов.

и решайте повседневные финансовые задачи в пару кликов. Оплачивайте покупки и коммунальные счета. Через приложение можно расплатиться в магазине по QR или рассчитаться за свет, воду и другие услуги.

Подавайте заявку на онлайн-кредитование. Вы сможете получить кредит без визита в офис.

Оцените Kolumda Beeline в деле. Обновите приложение до последней версии либо скачайте его в App Store или Google Play. Пусть все, что нужно для связи и платежей, будет всегда под рукой!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР.