USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Новое название, новые возможности: встречайте суперапп Kolumda Beeline

11:12, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
850х570 колумда суперапп ру.png

Обновить тариф, управлять своим номером и связью родных, оплатить покупки и коммунальные услуги, открыть виртуальную карту и даже оформить кредит онлайн — все это можно сделать в одном приложении. Национальный мобильный оператор Beeline представляет суперапп Kolumda Beeline, который объединяет услуги связи и финансовые сервисы.

Приложение, которое раньше называлось «Мой Beeline + Balance» , получило новое имя, свежий дизайн и понятную навигацию.

Теперь это не просто личный кабинет абонента, а многофункциональный цифровой помощник, который помогает решать повседневные дела быстро и легко.

С Kolumda Beeline у вас еще больше возможностей:

  • Проверяйте остатки по тарифу. На главном экране приложения сразу видно, сколько гигабайтов, минут и SMS у вас осталось.
  • Управляйте связью. Меняйте тариф, подключайте услуги и пополняйте баланс прямо в приложении.
  • Добавляйте номера своих родных в «Близкий круг». Следите за балансом ребенка, помогайте старшим родственникам подключать нужные услуги и контролируйте расходы на связь близких со своего телефона.
  • Оформляйте виртуальную банковскую карту. Добавьте карту в Kolumda Beeline и решайте повседневные финансовые задачи в пару кликов.
  • Оплачивайте покупки и коммунальные счета. Через приложение можно расплатиться в магазине по QR или рассчитаться за свет, воду и другие услуги.
  • Подавайте заявку на онлайн-кредитование. Вы сможете получить кредит без визита в офис.

Оцените Kolumda Beeline в деле. Обновите приложение до последней версии либо скачайте его в App Store или Google Play. Пусть все, что нужно для связи и платежей, будет всегда под рукой!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР.

Материалы по теме

Платите меньше, получайте БОЛЬШЕ: роуминг-пакеты Beeline стали еще выгоднее

5G-роуминг от Beeline стал доступен более чем в 30 странах 

Beeline и «Элдик Банк» высадили 100 деревьев в двух микрорайонах Бишкека

iPhone за оплату связи! Beeline разыгрывает 10 смартфонов Apple каждый месяц

Акция «i Жай» продолжается: первые победители уже получили свои iPhone

Подключите тариф «Акнет Достук+» — получите роутер и ТВ-приставку бесплатно

Beeline создал уникальную платформу для подготовки к реальным киберугрозам

Beeline и «Акнет» создали совместный тариф для вашей семьи

Cyber Nomad Fest — 2026: что будет на главном киберсобытии года?

Новый учебный год — новый смартфон: как выгодно обновить устройство

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу снова проиграла соперникам из России

 

Конституционный суд признал незаконной разницу в тарифах на тонировку

 

В Сон-Куле получили 6,2 миллиона икринок сига для пополнения рыбных запасов

 

Около 70 процентов книг в Кыргызстане издаются на кыргызском языке

 

На посту «Арал» сняли ограничение для большегрузов на трассе Бишкек — Ош

 

Атака на Иран

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

Власть

О единой системе биологической безопасности стран-участниц высказались в ОДКБ

 

Жогорку Кенеш одобрил законопроект об усилении охраны озер и водохранилищ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Страны ОДКБ лишили Армению права голоса

 

COP31. Глава кабмина КР выступил на саммите с национальным заявлением

 

Ситуация вокруг Украины

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Общество

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

Федерация таэквондо ГТФ запустила собственное мобильное приложение

 

На развитие климатически устойчивых ландшафтов в ЦА направят 200 миллионов евро

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу снова проиграла соперникам из России

 

Конституционный суд признал незаконной разницу в тарифах на тонировку

 

В Сон-Куле получили 6,2 миллиона икринок сига для пополнения рыбных запасов

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18