Новое название, новые возможности: встречайте суперапп Kolumda Beeline
Обновить тариф, управлять своим номером и связью родных, оплатить покупки и коммунальные услуги, открыть виртуальную карту и даже оформить кредит онлайн — все это можно сделать в одном приложении. Национальный мобильный оператор Beeline представляет суперапп Kolumda Beeline, который объединяет услуги связи и финансовые сервисы.
Приложение, которое раньше называлось «Мой Beeline + Balance» , получило новое имя, свежий дизайн и понятную навигацию.
Теперь это не просто личный кабинет абонента, а многофункциональный цифровой помощник, который помогает решать повседневные дела быстро и легко.
С Kolumda Beeline у вас еще больше возможностей:
- Проверяйте остатки по тарифу. На главном экране приложения сразу видно, сколько гигабайтов, минут и SMS у вас осталось.
- Управляйте связью. Меняйте тариф, подключайте услуги и пополняйте баланс прямо в приложении.
- Добавляйте номера своих родных в «Близкий круг». Следите за балансом ребенка, помогайте старшим родственникам подключать нужные услуги и контролируйте расходы на связь близких со своего телефона.
- Оформляйте виртуальную банковскую карту. Добавьте карту в Kolumda Beeline и решайте повседневные финансовые задачи в пару кликов.
- Оплачивайте покупки и коммунальные счета. Через приложение можно расплатиться в магазине по QR или рассчитаться за свет, воду и другие услуги.
- Подавайте заявку на онлайн-кредитование. Вы сможете получить кредит без визита в офис.
Оцените Kolumda Beeline в деле. Обновите приложение до последней версии либо скачайте его в App Store или Google Play. Пусть все, что нужно для связи и платежей, будет всегда под рукой!
Beeline — национальный оператор новых возможностей.
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