5G-роуминг от Beeline стал доступен более чем в 30 странах 

Национальный мобильный оператор Beeline расширил географию международного 5G-роуминга. Теперь абоненты могут пользоваться сетью пятого поколения более чем в 30 странах мира, сохраняя свой привычный номер.

5G-роуминг от Beeline открывает еще больше возможностей для путешествий и деловых поездок. К популярным направлениям, таким как Казахстан, Узбекистан, Египет, Франция и Великобритания, добавились новые страны: Россия, Китай, Саудовская Аравия, Италия, Чехия, Грузия и другие.

В скором будущем Beeline планирует расширить географию 5G-роуминга до 100 стран и более, чтобы еще больше путешественников могли пользоваться связью нового поколения без ограничений.

С 5G в роуминге удобно:

Быть на связи с первых секунд за границей — заказать такси, проверить бронирование отеля, сообщить близким, что вы добрались.

Ориентироваться в новом городе — быстро загружать карты, находить нужные места и строить маршруты.

Делиться впечатлениями — отправлять фотографии и загружать видео из путешествия на высокой скорости.

Общаться по видеосвязи — созваниваться с родными и друзьями.

Работать в пути — участвовать в онлайн-встречах, скачивать документы и отправлять большие файлы.

Смотреть любимый контент — фильмы, видео и трансляции в отличном качестве.

Чтобы в поездках пользоваться онлайн-сервисами на высокой скорости, необходимы смартфон с поддержкой 5G и покрытие сети пятого поколения в месте пребывания.

Оцените все преимущества технологии 5G с выгодными роуминг-услугами от Beeline:

Нужно больше интернета? Подключайте двухнедельные пакеты на 1, 5 или 10 гигабайт стоимостью 499, 1 тысяча 999 и 2 тысячи 999 сомов соответственно. Дополнительно включен безлимитный трафик для Google Карт и 2ГИС на скорости до 128 килобит в секунду. Пакеты действуют в 75 странах.

Планируете звонить и активно пользоваться интернетом в поездке? Услуга «Роуминг как дома» включает безлимитный интернет и 10 минут для звонков всего за 199 сомов в сутки. Доступна в Казахстане, Узбекистане, России, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Хотите больше общаться с близкими? Услуга «Безлимитные мессенджеры в роуминге» позволяет пользоваться WhatsApp и Telegram без ограничений по объему трафика в 75 странах мира. Стоимость — 150 сомов за 24 часа.

Beeline продолжает расширять возможности международного роуминга с учетом потребностей абонентов. Путешествуйте, работайте и открывайте новые горизонты с самым выгодным роумингом!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

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