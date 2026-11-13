Интересный и полезный видеоконтент для детей — теперь прямо в вашем смартфоне! В приложении «Укмуш ТВ» от Beeline появился онлайн-кинотеатр NURKIDS с детскими фильмами, мультфильмами и познавательными историями на кыргызском языке.

В дороге, дома или во время семейного отдыха для ребенка всегда найдется развлечение, ведь NURKIDS доступен в любое время на смартфонах, планшетах и компьютерах. При просмотре мобильный интернет-трафик Beeline не расходуется — в вашем распоряжении целое море увлекательного контента для детей, который не тратит ваши гигабайты.

Подписку на NURKIDS можно оформить в приложении «Укмуш ТВ» или Kolumda Beeline. Первые 3 дня после подключения вы сможете пользоваться сервисом БЕСПЛАТНО! Далее — всего за 3,5 сома в день. По одной подписке можно подключить до пяти устройств одновременно.

NURKIDS помогает маленьким зрителям совмещать приятное с полезным: смотреть интересные истории на кыргызском языке, расширять словарный запас, изучать окружающий мир, знакомиться с историей, культурой и природой Кыргызстана.

Откройте еще больше качественного видеоконтента для всей семьи в «Укмуш ТВ». Национальный мобильный оператор Beeline продолжает развивать цифровые сервисы и предлагает лучшее вам и вашим близким.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

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