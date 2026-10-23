iPhone за оплату связи! Beeline разыгрывает 10 смартфонов Apple каждый месяц

Чтобы выиграть iPhone, не нужно прилагать особых усилий — достаточно просто пользоваться мобильной связью. Второй этап акции «i Жай» от Beeline уже идет, и реальный шанс занять одно из десяти призовых мест есть у каждого участника. Причем быть первым необязательно: iPhone можно выиграть даже на 200-й позиции в рейтинге.

Условия максимально простые:

Подключайтесь к акции «i Жай» в приложении «Мой Beeline + Balance» за 20 сомов. Получайте баллы за привычные действия: оплату тарифа или подключение услуг. Повышайте шансы на победу: открывайте специальные карточки в приложении, которые могут принести до 5 тысяч баллов. Следите за своим местом в рейтинге. Чем больше у вас баллов — тем выше позиция.

Призовых мест по-прежнему десять: 1, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 и 200-е. Главное — удержать выигрышную позицию до завершения этапа.

Стать победителем «i Жай» легко, и десять призеров первого этапа уже убедились в этом. Попробуйте и вы! Еще не поздно присоединиться ко второму этапу акции и получить свой iPhone.

Легкий старт к победе ждет вас в приложении «Мой Beeline + Balance». Участвуйте в акции «i Жай», собирайте баллы за простые действия и помните: счастливым может оказаться даже 200-е место.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

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