USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

iPhone за оплату связи! Beeline разыгрывает 10 смартфонов Apple каждый месяц

15:31, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
850х570 айжай новый ру сми.png

Чтобы выиграть iPhone, не нужно прилагать особых усилий — достаточно просто пользоваться мобильной связью. Второй этап акции «i Жай» от Beeline уже идет, и реальный шанс занять одно из десяти призовых мест есть у каждого участника. Причем быть первым необязательно: iPhone можно выиграть даже на 200-й позиции в рейтинге.

Условия максимально простые:

  1. Подключайтесь к акции «i Жай» в приложении «Мой Beeline + Balance» за 20 сомов.
  2. Получайте баллы за привычные действия: оплату тарифа или подключение услуг.
  3. Повышайте шансы на победу: открывайте специальные карточки в приложении, которые могут принести до 5 тысяч баллов.
  4. Следите за своим местом в рейтинге. Чем больше у вас баллов — тем выше позиция.

Призовых мест по-прежнему десять: 1, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 и 200-е. Главное — удержать выигрышную позицию до завершения этапа.

Стать победителем «i Жай» легко, и десять призеров первого этапа уже убедились в этом. Попробуйте и вы! Еще не поздно присоединиться ко второму этапу акции и получить свой iPhone.

Легкий старт к победе ждет вас в приложении «Мой Beeline + Balance». Участвуйте в акции «i Жай», собирайте баллы за простые действия и помните: счастливым может оказаться даже 200-е место.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 15-1420-КР, 16-1526-КР.

Материалы по теме

Акция «i Жай» продолжается: первые победители уже получили свои iPhone

Подключите тариф «Акнет Достук+» — получите роутер и ТВ-приставку бесплатно

Beeline создал уникальную платформу для подготовки к реальным киберугрозам

Beeline и «Акнет» создали совместный тариф для вашей семьи

Cyber Nomad Fest — 2026: что будет на главном киберсобытии года?

Новый учебный год — новый смартфон: как выгодно обновить устройство

Beeline — официальный мобильный оператор VI Всемирных игр кочевников

Акция «i Жай» от Beeline: собирайте баллы и выигрывайте iPhone

5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге

Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

В Бишкеке водитель Lexus насмерть сбил подростка на мотоскутере

 

В Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров

 

Алкоголь варили прямо в домах. ГНС выявила подпольные производства

 

Депутата БГК задержали по подозрению в мошенничестве. Он под домашним арестом

 

Общество

Штормовое предупреждение. В Чуйской области ожидаются заморозки до - 5

 

Акын Аскат Жетиген объявил о намерении заняться политикой

 

Маньяки против Декстера и памяти Меттью Перри: новые сериалы следующей недели

 

Юношеская сборная Кыргызстана впервые выступит на чемпионате мира FIFA

 

В Бишкеке очистили участок Восточного БЧК от мусора и камыша

 

В Бишкеке готовят иммерсивный спектакль для детей по экологической сказке

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

«Кум-Шагыл» оставили под государственным управлением до 2027 года

 

Новые правила для банков. Что изменится для владельцев карт и заемщиков

 

Власть

В Кербене построят больницу на 100 мест

 

Трое представителей МИД получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

 

В развитие Аксы за пять лет вложили более 4,3 миллиарда сомов

 

Депутат Айбек Алтынбеков ответил на обвинения в захвате земли в Базар-Коргоне

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: назначения в мэрии Бишкека и Минстрое

 

Ситуация вокруг Украины

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта - Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18