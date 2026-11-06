Платите меньше, получайте БОЛЬШЕ: роуминг-пакеты Beeline стали еще выгоднее

Отличные новости для тех, кто любит путешествовать и оставаться на связи! Национальный мобильный оператор Beeline обновил условия интернет-пакетов в роуминге. Цены стали ниже, добавились новые сервисы с БЕСПЛАТНЫМ безлимитным трафиком, а география теперь включает более 80 стран.

Сокращайте расходы на интернет

Отправлять фотографии, делиться видео из путешествия и общаться с близкими стало еще проще. Beeline снизил стоимость интернет-пакетов:

1 ГБ в роуминге — 399 сомов вместо 499 сомов (*718*1#);

5 ГБ в роуминге — 1 тысяча 799 сомов вместо 1 тысячи 999 сомов (*718*5#);

10 ГБ в роуминге — 2 тысячи 799 сомов вместо 2 тысяч 999 сомов (*718*10#).

Выбирайте подходящий объем интернета для вашей поездки — от короткого путешествия до отпуска с насыщенной программой. Пакеты действуют 14 дней с момента подключения.

Пользуйтесь важными сервисами без расхода гигабайтов

Заказать такси в аэропорту, перевести меню в кафе, построить маршрут в любую точку — все эти привычные действия больше не тратят гигабайты из вашего роуминг-пакета. В список сервисов с БЕСПЛАТНЫМ безлимитным трафиком теперь входят:

Навигационные сервисы 2ГИС , Google Карты и Maps. Me

Сервисы для заказа такси и доставки Uber , Bolt и Yandex Go .

Онлайн-переводчик Google Translate.

Бесплатный безлимитный трафик для этих сервисов предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Пользуйтесь картами, вызывайте такси и переводите незнакомые слова, не переживая о том, что интернет может закончиться в самый неподходящий момент.

Открывайте еще больше стран с Beeline

География действия роуминг-пакетов Beeline расширилась и теперь охватывает более 80 стран. В список добавились Саудовская Аравия, Ватикан (Италия), Катар и особенно интересные направления для любителей сафари, дикой природы и захватывающих путешествий — Камбоджа, Гана и Мозамбик.

Планируйте маршруты, открывайте новые места, делитесь новостями и будьте на связи. С обновленными роуминг-пакетами Beeline вы экономите на интернете, а не на впечатлениях.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

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