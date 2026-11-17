Счастливое число, день рождения, дата свадьбы или красивая комбинация цифр — какой номер вы бы хотели получить?

Государственный мобильный оператор Beeline открыл новый код 0600 с большим выбором номеров для всех абонентов.

Новый код 0600 доступен на любых тарифах Beeline. Найти подходящий вариант можно в разных категориях — от стандартных до платиновых номеров:

• «стандарт» — 0 сомов;

• «серебро» и «серебро плюс» — от 300 до 500 сомов;

• «золото» и «золото плюс» — от 3 тысяч до 5 тысяч сомов;

• «платина» — от 7 тысяч 500 сомов и выше.

Подберите запоминающийся номер с шестисотым кодом для себя или в подарок близким в приложении Kolumda Beeline, на сайте beeline.kg или в офисах продаж и обслуживания.

Как сменить старый номер на новый:

1. На сайте beeline.kg откройте раздел «Красивые номера».

2. Введите желаемую комбинацию и выберите номер.

3. Пополните баланс текущего номера на сумму, которой будет достаточно для оплаты выбранной категории и смены номера.

4. Наберите команду *255*1*номер#, указав желаемый номер в десятизначном формате. Например, если вы хотите получить номер 0600 000312, нужно набрать *255*1*0600000312#.

При первой смене номера после активации SIM-карты оплачивается только стоимость выбранной категории. Каждая следующая смена номера стоит 100 сомов + цена выбранной категории. Сменить номер можно только один раз в течение 24 часов.

Как подключить новый номер:

На eSIM. В приложении Kolumda Beeline нажмите на баннер «Подключите eSIM онлайн», затем «Оформить eSIM». Воспользуйтесь функцией подбора или введите номер вручную. Выберите желаемый номер и тариф. Пройдите регистрацию.

В приложении Kolumda Beeline нажмите на баннер «Подключите eSIM онлайн», затем «Оформить eSIM». Воспользуйтесь функцией подбора или введите номер вручную. Выберите желаемый номер и тариф. Пройдите регистрацию. На физическую SIM-карту. На сайте beeline.kg в разделе «Стать абонентом» выберите вариант подключения «Физическая SIM-карта». Введите желаемую комбинацию, выберите понравившийся номер и тариф, укажите свое имя и контактный номер. Обратитесь в любой офис Beeline в течение 24 часов для завершения оформления.

Номер телефона — это не просто цифры, но и ваш собственный стиль. Найдите свой идеальный номер с новым шестисотым кодом от Beeline.

Beeline — живи на яркой стороне!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР.