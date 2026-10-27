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24.kg

Beeline и «Элдик Банк» высадили 100 деревьев в двух микрорайонах Бишкека

09:35, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Национальный мобильный оператор Beeline совместно с «Элдик Банком», Mastercard и мэрией столицы провел экологическую акцию в Бишкеке. Сотрудники компаний и муниципальных органов высадили саженцы в 8-м и 12-м микрорайонах — всего 100 новых деревьев. К инициативе лично присоединился мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Чтобы деревья прижились лучше, к озеленению районов привлекли специалистов. Они помогли провести посадку с учетом особенностей саженцев, почвы и климата. Со временем деревья дадут тень, помогут снизить запыленность, сделают город зеленее и комфортнее для жителей.

Посадка деревьев в Бишкеке стала частью масштабной работы в области устойчивого развития. Beeline придерживается принципов ESG — ответственного отношения к окружающей среде, обществу и управлению бизнесом. Компания регулярно участвует в субботниках и экологических акциях, а также внедряет бережное отношение к ресурсам в повседневную работу офисов.

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— Beeline — национальный мобильный оператор, и для нас важно участвовать в развитии Кыргызстана, — отметил генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Мы не только обеспечиваем доступную и качественную связь, но и поддерживаем проекты, которые приносят пользу людям. Посадка деревьев — один из таких примеров. Сотня саженцев, которые мы посадили, будут расти вместе с городом и служить будущим поколениям.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР.

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