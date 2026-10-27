Жителям Казармана передадут в собственность жилье «Кыргызалтына»

В Кыргызстане имущество компаний «Кыргызалтын» и «Макмал Голд Компани» передадут государству для последующего оформления в собственность жителей микрорайона «Нур-Жайык» села Казарман Тогуз-Тороуского района. Соответствующий указ 26 октября подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, ОАО «Кыргызалтын» и его дочерняя компания ОсОО «Макмал Голд Компани» предложили безвозмездно передать государству движимое и недвижимое имущество, расположенное в микрорайоне «Нур-Жайык».

Глава государства одобрил эту инициативу и поручил Государственному агентству по управлению государственным имуществом принять объекты в госсобственность, после чего передать их районной администрации.

В свою очередь, местные власти совместно с органами местного самоуправления должны обеспечить сохранность имущества и провести необходимые юридические и организационные процедуры для последующего оформления недвижимости в собственность граждан, определенных указом.

Координировать эту работу будет полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области.

Указ вступает в силу через 10 дней.