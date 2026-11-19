Прокуратура Джалал-Абадской области выявила незаконное назначение пенсий 64 гражданам с ущербом государству около 4 миллионов сомов в 2025-2026 годах. Нарушения обнаружили при проверке работы региональной психиатрической территориальной межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

По предварительным данным Генеральной прокуратуры, должностные лица злоупотребили служебным положением и внесли в информационную систему «ИС МСЭК» подложные справки без обязательных медико-социальных экспертиз. Эти документы стали основанием для начисления незаконных выплат.

По факту возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностным положением. Следствие продолжается.