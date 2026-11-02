Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk.

Глава Украины отметил, что готов к гипотетической встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет ее организовать.

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«Я лично считаю, что наши отношения с президентом [Эрдоганом] и его личные отношения с Трампом и Путиным могут быть полезны. Конечно, если Турция сможет этого достичь, мы это примем и будем только рады. Да, мы готовы, готовы к такой встрече в Турции», — сказал он.

31 октября в Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

По словам последнего, в числе других вопросов обсуждался ход мирных переговоров и возможность такой встречи.

Зеленский снова повторил, что главным пунктом на переговорах должно быть безусловное полное прекращение огня, за которым должно последовать создание эффективного механизма наблюдения. Кроме того, на мирных переговорах нужно будет решить вопросы о гарантиях безопасности Украины и ее восстановления.