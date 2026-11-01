Путин ответит Зеленскому, если тот позвонит, заявили в Кремле

Владимир Путин ответит Владимиру Зеленскому, если тот позвонит. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — сказал он.

По словам Юрия Ушакова, глава Украины через различные источники передает сигналы о готовности к диалогу.

«Раз хочет так уж переговорить, пусть приезжает», — добавил он.

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Помощник главы РФ также отметил, что первые раунды переговоров по урегулированию украинского конфликта должны пройти в трехстороннем формате — США — Россия — Украина. По его мнению, за столом переговоров могут быть и представители Европы, однако начало должно быть именно в трехстороннем формате.

«Мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли, по крайней мере, первые раунды переговоров», — отметил Юрий Ушаков.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что целью готовящихся переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир. По его словам, Российская Федерация сообщила Соединенным Штатам, что готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

«Россия хочет мирно договориться, но если кто-то хочет иначе, это их воля», — говорил лидер РФ.