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Реконструкцию санатория «Джети-Огуз» намерены завершить в мае 2027 года

10:36, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Управляющий делами президента Кыргызской Республики Каныбек Туманбаев 27 октября посетил санаторий «Джети-Огуз» и на месте ознакомился с ходом масштабных реконструкционных и строительных работ.

Ранее по поручению президента Садыра Жапарова санаторий был передан из ведения Федерации профессиональных союзов в управление делами президента. В настоящее время здесь ведутся масштабные работы по обновлению и модернизации инфраструктуры.

В частности, продолжается строительство нового четырехэтажного главного корпуса общей площадью 6 тысяч квадратных метров, двухэтажного лечебного корпуса площадью 2 тысячи квадратных метров, а также крытых термальных бассейнов. В настоящее время на этих объектах ведутся внутренние отделочные работы. Кроме того, полностью завершена реконструкция спального корпуса площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

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Помимо этого, обновлено сооружение по очистке сточных вод и построен резервуар для чистой воды объемом 350 кубических метров. На внутренних дорогах и автомобильных парковках общей площадью 7 тысяч квадратных метров уложен асфальт.

Для отдыхающих строится открытый амфитеатр на 400 мест, конференц-зал в форме юрты, спортивные и детские площадки. Также на территории установлены пять капсульных домов, десять мобильных домов и два модульных дома с банями. Продолжается строительство еще пяти барнхаусов. Параллельно проводятся работы по озеленению и благоустройству территории.

В ходе ознакомления с ходом строительства Каныбек Туманбаев уделил особое внимание качеству выполняемых работ и дал соответствующие поручения по завершению реконструкции в установленные сроки.

Полностью завершить все строительные и реконструкционные работы в санатории планируется в мае 2027 года. Обновленный санаторий станет современным курортным комплексом, предоставляющим условия для лечения, укрепления здоровья и полноценного отдыха.

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