За забор из пескоблока — в ИВС. В Кара-Суу задержали мужчину

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном строительстве на земле сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным милиции, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получили информацию о том, что местный житель без разрешительных документов возвел забор из пескоблока на земельном участке, который не прошел процедуру трансформации.

Как выяснили правоохранители, мужчина планировал использовать сельскохозяйственную землю для строительства жилого дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное занятие чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого Т.А., 1969 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному строительству.