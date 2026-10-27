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За забор из пескоблока — в ИВС. В Кара-Суу задержали мужчину

14:35, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном строительстве на земле сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным милиции, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получили информацию о том, что местный житель без разрешительных документов возвел забор из пескоблока на земельном участке, который не прошел процедуру трансформации.

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Как выяснили правоохранители, мужчина планировал использовать сельскохозяйственную землю для строительства жилого дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное занятие чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого Т.А., 1969 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному строительству.

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