Выкуп земли: 15 стройкомпаний в Бишкеке выплатили 327 миллионов сомов

Согласно Положению о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов, в Бишкеке 15 стройкомпаний выплатили 327 миллионов сомов.

Как сообщил сегодня на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности начальник четвертого управления Марлен Айбеков, еще ожидаются поступления по вынесенным положительным решениям.

«Рассматриваем все в срок. Вопросов пока нет», — сказал он.

Выкупная стоимость земельного участка определяется по утвержденной методике расчета.

Согласно порядку, размер коэффициента устанавливается в зависимости от времени погашения окончательной суммы выкупа земельного участка:

с момента утверждения настоящей методики до 31 декабря 2026 года — применяется значение 0,5;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — 0,6;

с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года — 0,8;

с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года — 1,0;

с 1 января 2030 года по 31 декабря 2030 года — 1,2;

с 1 января 2031 года и последующие годы коэффициент применяется в размере 1,2 до момента выкупа земельного участка.

до 1 октября 2026 года на земельные участки площадью свыше 1 га применяется коэффициент в размере 0,4.

По данным Марлена Айбекова, к двум стройкомпаниям применена ставка 0,4, к остальным — 0,5.