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Английское право и особые налоги. Как развивается проект «Тамчи»

18:15, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Иссык-Кульской области продолжается строительство объектов специальной финансово-инвестиционной территории (СФИТ) «Тамчи». С ходом реализации проекта ознакомился Адылбек Касымалиев, сообщили в пресс-службе кабмина.

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Во время рабочей поездки главе кабинета министров представили информацию о строительных работах, развитии инфраструктуры и реализации запланированных объектов.

Проект предусматривает поэтапное строительство современных офисных центров, жилых комплексов, объектов деловой и туристической инфраструктуры. Также ведутся работы по созданию жилья для будущих резидентов и развитию курортно-рекреационной зоны.

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Напомним, специальная финансово-инвестиционная территория «Тамчи» создается для привлечения международного капитала и развития финансовых услуг, финансовых технологий, IT-индустрии, логистики и туризма.

Одной из особенностей проекта станет специальный правовой, налоговый и валютный режим для его участников.

Кроме того, предусмотрено создание международного центра по разрешению споров на принципах английского права.

Предполагается, что СФИТ «Тамчи» станет площадкой для привлечения иностранных инвесторов и развития международного бизнеса на Иссык-Куле.

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Фото кабмина

По итогам поездки Адылбек Касымалиев дал ответственным руководителям поручения по дальнейшей реализации проекта.

При этом в сообщении кабмина не уточняется, сколько средств уже вложено в строительство, какие компании участвуют в проекте и когда планируется завершить основные объекты.

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