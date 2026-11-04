Английское право и особые налоги. Как развивается проект «Тамчи»

В Иссык-Кульской области продолжается строительство объектов специальной финансово-инвестиционной территории (СФИТ) «Тамчи». С ходом реализации проекта ознакомился Адылбек Касымалиев, сообщили в пресс-службе кабмина.

Во время рабочей поездки главе кабинета министров представили информацию о строительных работах, развитии инфраструктуры и реализации запланированных объектов.

Проект предусматривает поэтапное строительство современных офисных центров, жилых комплексов, объектов деловой и туристической инфраструктуры. Также ведутся работы по созданию жилья для будущих резидентов и развитию курортно-рекреационной зоны.

Напомним, специальная финансово-инвестиционная территория «Тамчи» создается для привлечения международного капитала и развития финансовых услуг, финансовых технологий, IT-индустрии, логистики и туризма.

Одной из особенностей проекта станет специальный правовой, налоговый и валютный режим для его участников.

Кроме того, предусмотрено создание международного центра по разрешению споров на принципах английского права.

Предполагается, что СФИТ «Тамчи» станет площадкой для привлечения иностранных инвесторов и развития международного бизнеса на Иссык-Куле.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото кабмина

По итогам поездки Адылбек Касымалиев дал ответственным руководителям поручения по дальнейшей реализации проекта.

При этом в сообщении кабмина не уточняется, сколько средств уже вложено в строительство, какие компании участвуют в проекте и когда планируется завершить основные объекты.