В Таласе построят новую областную больницу на 350 мест — Садыр Жапаров

В Таласской области планируют построить новую областную больницу на 350 мест и три медицинских центра по 100 мест каждый. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил сегодня на встрече с жителями Таласа, одноименного и Бакай-Атинского районов.

По его словам, в регионе продолжаются масштабное строительство социальных объектов, развитие дорожной инфраструктуры и модернизация системы здравоохранения.

«В сфере здравоохранения в Таласе ведется строительство перинатального центра. Возведение больницы на 25 мест в селе Копуро-Базар Таласского района завершено на 74 процента. В Бакай-Атинском районе недавно началось строительство 100-коечного здания Центра общей врачебной практики», — рассказал глава государства.

В 2027 году запланировано возведение нового корпуса Таласской областной объединенной больницы на 350 мест, центров общей врачебной практики на 100 мест в Таласском, Манасском и Айтматовском районах.

Говоря об экономическом развитии региона, Садыр Жапаров отметил, что увеличение доходов государственного бюджета позволило направлять больше средств на развитие областей.

«В последние годы мы системно работаем над увеличением доходов госбюджета, совершенствованием налогового и таможенного администрирования, сокращением теневой экономики. Наши усилия не прошли даром, и достигнутые результаты положительно отразились на развитии регионов», — заявил он.

По информации администрации президента, в Таласской области построили 29 объектов, включая образовательные, культурные, социальные и производственные учреждения.

На ремонт объектов, развитие дорог, обеспечение питьевой водой и ирригацию в Таласском районе предусмотрено 366 миллионов сомов. В Бакай-Атинском районе на капитальное строительство 12 объектов выделили 226 миллионов.

Садыр Жапаров отметил значение разработки месторождения Джеруй, развития промышленности и поддержки местных производителей для создания рабочих мест и увеличения бюджетных поступлений.

Отдельно он поручил государственным органам продолжить работу по организации регулярных пассажирских перевозок между районами, областными центрами и другими регионами страны.

Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул необходимость поддержки строительства предприятия по переработке сливы в Бакай-Атинском районе.

По его словам, вопросы строительства школ, детских садов, спортивных площадок и обеспечения населения питьевой водой будут решаться поэтапно в ближайшие годы.

После выступления глава государства ответил на вопросы жителей региона.