В школах Кыргызстана появится высокоскоростной интернет Starlink

Школам из разных регионов Кыргызстана передали 25 терминалов Starlink для подключения к высокоскоростному спутниковому интернету. В мероприятии участвовал заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов.

По данным кабмина, оборудование предоставила компания на безвозмездной основе. Инициатива направлена на расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

По словам Улана Маматканова, государство стремится сократить цифровое неравенство и обеспечить школьников равным доступом к образовательным ресурсам независимо от места проживания.

Сообщается, что пилотный проект по внедрению спутникового интернета запустили в Кыргызстане в 2025 году. По его итогам приняли нормативные акты, которые позволили использовать технологии спутниковой связи на постоянной основе.