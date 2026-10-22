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24.kg

В школах Кыргызстана появится высокоскоростной интернет Starlink

17:38, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Школам из разных регионов Кыргызстана передали 25 терминалов Starlink для подключения к высокоскоростному спутниковому интернету. В мероприятии участвовал заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов.

По данным кабмина, оборудование предоставила компания на безвозмездной основе. Инициатива направлена на расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

По словам Улана Маматканова, государство стремится сократить цифровое неравенство и обеспечить школьников равным доступом к образовательным ресурсам независимо от места проживания.

Сообщается, что пилотный проект по внедрению спутникового интернета запустили в Кыргызстане в 2025 году. По его итогам приняли нормативные акты, которые позволили использовать технологии спутниковой связи на постоянной основе.

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