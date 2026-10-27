МВД КР: Мошенники предлагают бесплатно подключить к спутниковому интернету
МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о возможных случаях интернет-мошенничества, связанных с предложениями бесплатного подключения к спутниковому интернету.
По данным ведомства, злоумышленники через WhatsApp рассылают сообщения о якобы тестовом запуске спутникового интернета, обещая бесплатное подключение и улучшение качества связи.
После установления доверия они предлагают провести настройку и отправляют APK-файлы, замаскированные под приложения для ускорения интернета.