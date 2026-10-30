В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

В отделении детской онкогематологии в Бишкеке необходим капитальный ремонт: во многих палатах появилась плесень, отслаивается внутренняя отделка. Кроме того, медицинскому учреждению не хватает оборудования и отдельных помещений для лечения тяжелых пациентов. Об этом заявила директор общественного фонда «Эне умуту» Ирина Ем на парламентских слушаниях комитета Жогорку Кенеша по финансам по проекту республиканского бюджета на 2027–2029 годы.

Она обратилась к депутатам с просьбой комплексно рассмотреть проблемы детской онкологии в Кыргызстане и предусмотреть необходимое финансирование.

По словам Ем, не все назначаемые детям онкологические препараты доступны в рамках государственного обеспечения. Поэтому родителям приходится самостоятельно заказывать лекарства из-за рубежа.

В качестве примера она привела препарат «Онкаспар», который, по ее словам, может заменить четыре курса химиотерапии препаратом «Аспарагиназа» индийского производства. Стоимость одного флакона объемом 700 миллилитров составляет примерно 250 тысяч сомов. При этом в Кыргызстане такого лекарства нет.

Директор фонда попросила предусмотреть закупку необходимых химиопрепаратов за счет государственного бюджета и обеспечить контроль их качества. Еще одной проблемой она назвала несвоевременные поставки ранее заявленных лекарств.

Отдельно Ем остановилась на доступности ПЭТ/КТ-диагностики — метода обследования, необходимого детям с онкологическими заболеваниями.

«ПЭТ/КТ-диагностика необходима каждому онкобольному ребенку. Сегодня родители вынуждены вести детей на диагностику в Алматы или Ташкент, стоимость обследования начинается от 70 тысяч сомов», — сказала она.

Она предложила предусмотреть бюджетные средства на проведение таких обследований для детей в Кыргызстане.

Серьезные вопросы, по словам руководителя фонда, остаются и к условиям лечения в Бишкеке. В отделении детской онкогематологии требуется капитальный ремонт, особенно на втором этаже, где палаты поражены плесенью и отслаивается отделка.

Кроме того, необходимо оборудовать отдельную палату интенсивной терапии для тяжелых пациентов после химиотерапии. По словам Ем, в отделении также отсутствует аппарат искусственной вентиляции легких. Она обратила внимание и на необходимость полноценной охраны и организации санитарно-пропускных зон.

Проблемы есть и в регионах. В отделении онкологии Ошской межобластной детской клинической больницы предусмотрено 25 коек, однако, по словам выступающей, их необходимо увеличить до 35, поскольку дети вынуждены ждать своей очереди на лечение.

Помимо этого, Ирина Ем предложила выделить средства на переподготовку врачей-педиатров по специальностям детской онкологии и онкогематологии.

В завершение она призвала депутатов и профильные ведомства обратить внимание на комплекс проблем детской онкологической службы — от обеспечения лекарствами и диагностикой до ремонта отделений, оснащения оборудованием и подготовки медицинских кадров.