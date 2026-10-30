В мэрии Бишкека рассказали о причинах повреждения облицовки путепровода

Мэрия Бишкека опровергает распространяемые СМИ сообщения о том, что отваливается облицовка путепровода на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Шабдана Баатыра.

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По данным муниципалитета, 29 октября на этом участке произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Honda CR-V не справился с управлением и автомобиль врезался в стену путепровода, повредив часть облицовки. Водитель обратился в УПСМ, где факт ДТП был зарегистрирован.

Несмотря на силу удара, водитель не пострадал. Конструкция облицовки позволила смягчить столкновение. В настоящее время стену восстанавливают.