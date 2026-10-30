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24.kg

В мэрии Бишкека обещали современные материалы, а облицовка уже разбита

15:45, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке на недавно отремонтированном путепроводе на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Льва Толстого повреждена облицовка. На фотографиях видны крупные проломы и отслоившиеся панели.

На снимках заметно, что в нескольких местах облицовка разрушена, а под ней обнажилась старая каменная поверхность. Часть панелей деформирована, отдельные фрагменты отогнуты и повреждены.

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Примечательно, что ремонт путепровода проводился всего несколько месяцев назад. Работы начались в мае 2026 года, а уже в августе сообщалось о завершении замены облицовки.

Напомним, летом мэрия Бишкека отдельно выступала с разъяснением по поводу качества используемых материалов.

В муниципалитете опровергали сообщения о применении алюкобонда, заявляя, что на объекте установлены HPL-панели. Также сообщалось, что прежняя гранитная облицовка находилась в аварийном состоянии и частично обрушалась.

В рамках реконструкции мэрия обещала обновить фасады с применением современных материалов, установить декоративные панели, модернизировать освещение и восстановить покрытия.

Однако теперь на обновленной конструкции снова появились серьезные повреждения.

Причины разрушения облицовки пока не известны. Неясно, связаны ли они с качеством материалов, монтажом, внешним механическим воздействием или другими обстоятельствами.

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24.kg
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