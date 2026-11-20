Топливно-заправочный комплекс «Манас» переименован в ГП «Манас Инвест». Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Также утвержден устав ГП «Манас Инвест». При этом предприятие остается в ведении Государственного агентства по управлению госимуществом.

Напомним, это объект инфраструктуры, который обеспечивает прием, хранение, подготовку к выдаче и заправку воздушных судов авиационным топливом в международном аэропорту «Манас».

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.