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В Кыргызстане запустили очистные сооружения и системы водоснабжения в 70 селах

20:07, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Адылбек Касымалиев принял участие в онлайн-открытии современных очистных сооружений и систем питьевого водоснабжения в 70 населенных пунктах семи областей страны. Мероприятие состоялось в Караколе, сообщает кабмин.

По словам председателя кабинета министров, с 2021 года в развитие систем питьевого водоснабжения и водоотведения привлечено 567,5 миллиона долларов инвестиций. За последние пять лет проекты по обеспечению населения чистой водой реализованы в 264 населенных пунктах, в результате чего более 663 тысяч граждан получили доступ к качественной питьевой воде.

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Фото кабмина

В рамках мероприятия, помимо современных очистных сооружений, вводятся в эксплуатацию 70 объектов питьевого водоснабжения в семи областях республики. В частности, 18 объектов — в Ошской области, 11 — в Баткенской, 13 — в Джалал-Абадской и 11 — в Нарынской, 8 — в Таласской и 5 — в Чуйской. В Иссык-Кульской области доступ к чистой воде обеспечен в селах Кичи-Орукту, Тилекмат и Кароол-Добо.

В общей сложности реализация данных проектов позволит обеспечить чистой питьевой водой около 200 тысяч граждан.

Отдельное внимание в своем выступлении Адылбек Касымалиев уделил вопросам экологической безопасности Иссык-Кульской области. Он подчеркнул, что строительство современных очистных сооружений имеет особое значение для сохранения экологического благополучия озера Иссык-Куль, а также для устойчивого развития туристической отрасли региона.

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Фото кабмина

Отмечено, что в этом году на развитие сферы питьевого водоснабжения и водоотведения направлено около 5 миллиардов сомов. В настоящее время в 11 городах и 4 крупных населенных пунктах продолжается строительство очистных сооружений сточных вод.

В завершение Адылбек Касымалиев сказал, что последовательная реализация инфраструктурных проектов является частью государственной политики по развитию регионов и повышению благосостояния населения. Новые объекты водоснабжения и водоотведения станут важным вкладом в улучшение условий жизни граждан, укрепление общественного здоровья и обеспечение экологической безопасности регионов Кыргызской Республики.

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