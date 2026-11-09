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В КР проведут ревизию водохозяйственных объектов, построенных при поддержке АРИС

12:56, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане проведут ревизию объектов водоснабжения и водоотведения, построенных в рамках проектов Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС). Об этом сообщили представители департамента водного хозяйства на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

Депутат Кубанычбек Самаков напомнил, что ранее министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков заявлял о намерении проверить проекты АРИС и самостоятельно отремонтировать аварийные объекты.

По словам депутата, многие объекты, реализованные при поддержке агентства, остаются незавершенными или находятся в неудовлетворительном состоянии. Он потребовал провести ревизию и выяснить, кто несет ответственность за некачественно выполненные работы.

«Очень много средств было вложено через АРИС, но насколько эффективно они использованы — большой вопрос», — отметил Самаков.

Он также поинтересовался, за счет каких средств будут ремонтировать аварийные объекты.

Представители департамента водного хозяйства сообщили, что для проверки создана специальная комиссия. Ревизия охватит объекты, построенные за последние пять лет.

В ведомстве также отметили, что в дальнейшем Министерство водных ресурсов будет выступать ответственным ведомством по всем проектам, связанным с водоснабжением и водоотведением.

По данным представителей департамента, на развитие этих направлений через проекты АРИС было направлено около 200 миллионов долларов.

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