На водоснабжение сел Ошской области ЕФСР предоставит 60 миллионов долларов

Жогорку Кенеш рассмотрел ряд законопроектов о ратификации международных соглашений в первом чтении.

В частности, одобрен законопроект «О ратификации Соглашения о предоставлении финансирования проекта «Улучшение водоснабжения и санитарии в сельских населенных пунктах Ошской области Кыргызской Республики» между КР и Евразийским фондом стабилизации и развития.

Документ предусматривает программу обеспечения более 178 тысяч населения сел Кара-Сууйского и Узгенского районов централизованной безопасной питьевой водой и улучшение санитарных условий.

Финансирование в рамках проекта составляет 66,7 миллиона долларов, из которых 60 миллионов долларов — это кредит ЕФСР. Он выдается на 20 лет, в том числе с 8-летним льготным периодом, с процентной ставкой 1 процент в год.

В первом чтении также принят законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами — членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса.

Одобрен законопроект о ратификации обменных нот между кабинетом министров КР и правительством Японии и грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов».