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24.kg

В Кыргызстане временно введен запрет на импорт яблок

13:19, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал постановление о временном запрете на импорт яблок. Мера направлена на поддержку отечественных садоводческих хозяйств и создание условий для своевременной реализации урожая яблок, выращенного в 2026 году.

Документ призван защитить интересы отечественных производителей, обеспечить регулирование внутреннего рынка и сохранить производственный потенциал садоводческой отрасли Кыргызстана.

Общая площадь плодоносящих яблоневых садов в Кыргызской Республике составляет 26 тысяч 324 гектара. По прогнозам, в 2026 году урожай яблок достигнет 179 тысяч 393 тонн. Своевременная реализация урожая позволит фермерам покрыть производственные затраты, обеспечить уход за садами и подготовиться к следующему сельскохозяйственному сезону.

Согласно официальным данным, в январе – августе 2026 года в Кыргызстан было импортировано 6 тысяч 438,9 тонны яблок.

Это в 2,18 раза превышает объем импорта за весь 2025 год. Основная часть импортированных яблок поступила из Республики Польша — 3 тысячи 554,1 тонны, Китайской Народной Республики — 1 тысяча 696,8 тонны и Республики Узбекистан — 859,7 тонны.

В то же время экспорт яблок за указанный период составил 10 тысяч 779,52 тонны, что на 1 тысячу 658,11 тонны, или 13,3 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Снижение экспорта и увеличение объемов местной продукции в период сбора урожая могут создать дополнительные трудности для отечественных производителей при реализации яблок.

Согласно постановлению, временный запрет на импорт яблок будет действовать до 1 февраля 2027 года. Данная мера направлена на создание условий для реализации отечественного урожая 2026 года в осенне-зимний период, в том числе в январе 2027 года, защиту интересов местных садоводческих хозяйств и снижение риска накопления нереализованной продукции.

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