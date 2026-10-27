Импортные яблоки под запретом. Минсельхоз обещает сдержать цены

В Кыргызстане до 1 февраля 2027 года запретили ввоз яблок из других стран. Соответствующее постановление принял кабинет министров. Об этом сообщил глава Минсельхоза Эрлист Акунбеков.

По его словам, решение направлено на поддержку отечественных садоводов и создание условий для продажи урожая кыргызстанских фермеров.

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«Это в первую очередь поддержка наших отечественных производителей, в том числе садоводов и фермеров, занимающихся выращиванием яблок. Мы со своей стороны будем организовывать ярмарки на местах и контролировать, чтобы цены не повышались», — заявил Акунбеков.

Он отметил, что ограничение импорта позволит местным производителям расширить возможности сбыта выращенной продукции.

Чиновник рассказал о подготовке масштабных преобразований в сельском хозяйстве.

По его словам, после встреч президента Садыра Жапарова с жителями районов Джалал-Абадской области профильные государственные органы получили поручения по решению проблем с питьевой и поливной водой, пастбищами, животноводством и растениеводством.

Министерство сельского хозяйства приступило к выполнению этих поручений. Ведомство также готовит программу реформирования аграрной отрасли, рассчитанную на 1 тысячу дней.

«В ближайшее время мы полностью разработаем программу и представим ее населению», — сообщил Акунбеков.

Напомним, решение о временном запрете импорта яблок принято для поддержки местных садоводческих хозяйств и обеспечения реализации урожая 2026 года.