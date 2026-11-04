В Кыргызстане предложили развивать дома мам вместо детских интернатов

В Кыргызстане необходимо постепенно реформировать систему детских домов и развивать небольшие учреждения, где матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут жить вместе с детьми. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев после посещения одного из домов мам в Бишкеке.

По его словам, в Октябрьском районе столицы работают два таких учреждения. В одном из них он побывал накануне. Там вместе с маленькими детьми живут 8 матерей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

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Депутат считает, что подобные учреждения позволяют сохранить ребенка в семье и обеспечить ему необходимый уход. По его мнению, воспитатели в крупных интернатах не могут заменить детям родителей.

«Ребенок не должен отрываться от семьи, кто-то должен за ним присматривать. Воспитатели эту роль все равно не выполнят, они не смогут быть мамами», — отметил он.

Ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы») направлен на поддержку беременных женщин и матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ресурсных центрах им оказывают психологическую, медицинскую и социально-правовую помощь, чтобы предотвратить отказы от новорожденных и сохранить детей в семьях. Первый такой центр в Бишкеке открылся в мае 2025 года, второй — в феврале 2026-го.

Дастан Бекешев намерен предложить развивать подобную практику на государственном уровне. При этом он признал, что государству будет сложно сразу взять на себя все расходы, поэтому к созданию таких учреждений необходимо привлекать бизнес.

Депутат также подчеркнул, что для поддержки семей недостаточно только увеличивать пособия. Необходимы институциональные изменения, чтобы матери с детьми могли получать помощь и чувствовать себя в безопасности.

Он намерен поднимать эти вопросы на заседаниях Жогорку Кенеша и призвал Министерство труда, социального обеспечения и миграции активнее заниматься реформированием системы детских учреждений.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в 137 интернатах проживают около 10 тысяч детей. При этом у 95 процентов из них есть родители или законные представители.