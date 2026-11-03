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24.kg

В Кыргызстане предлагают ужесточить требования к рекламе БАДов

11:47, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане предлагают усилить контроль за оборотом биологически активных добавок (БАДов) и ввести ответственность за нарушения правил их рекламы. Соответствующий законопроект разработал депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О рекламе». Его цель — защитить население от продукции, не прошедшей государственную регистрацию, а также от недостоверной и манипулятивной рекламы биодобавок.

Как отмечается в справке-обосновании, в последнее время в КР значительно увеличилось количество БАДов на рынке. При этом часть такой продукции не прошла государственную регистрацию ни в республике, ни в других странах Евразийского экономического союза.

Согласно требованиям ЕАЭС, на территории союза могут обращаться только биологически активные добавки, прошедшие государственную регистрацию. Если продукт получил свидетельство в одной из стран-участниц, оно признается действительным и в остальных государствах объединения.

В Кыргызстане регистрацию БАДов осуществляет департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения.

Автор законопроекта обращает внимание на то, что незарегистрированная продукция не проходит установленные процедуры оценки безопасности, в том числе лабораторные исследования. Это может представлять угрозу здоровью потребителей.

Отдельное внимание в документе уделено рекламе биодобавок. По данным разработчиков, некоторые производители и продавцы позиционируют БАДы как лекарства, создавая у покупателей впечатление, что они способны заменить полноценное лечение.

В рекламе, в частности, используют образы людей в белых халатах и медицинскую атрибутику, что может создавать впечатление одобрения продукции врачами. Также применяются религиозная тематика и образы детей, чтобы вызвать доверие и повлиять на решение покупателей.

В справке подчеркивается, что БАДы не являются лекарствами и не предназначены для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Особую опасность авторы видят в случаях, когда люди под влиянием рекламы отказываются от назначенной терапии и заменяют ее приемом биодобавок.

Для предотвращения подобных нарушений законопроектом предлагается установить ответственность за несоблюдение правил рекламы БАДов путем внесения изменений в Кодекс о правонарушениях.

Кабинет министров одобрил законопроект распоряжением от 23 июня 2026 года № 475. Замечания и предложения правительства учтены при доработке документа. Законопроект также выносился на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша, однако предложений и замечаний не поступило.

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