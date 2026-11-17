Уголовное дело бывшего начальника Главного управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова поступило в суд. Процесс пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, материалы уголовного дела поступили из Военной прокуратуры на прошлой неделе.

Рассмотрение дела пройдет за закрытыми дверями, поскольку материалам присвоен гриф «секретно».

Напомним, Эльдара Жакыпбекова задержали 15 февраля 2026 года, вскоре после его освобождения от должности руководителя столичного управления ГКНБ.

Первомайский районный суд заключил его под стражу по обвинению в коррупции, предусмотренной частью 1 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызстана. Расследованием занималась Военная прокуратура.

Позже в ГКНБ заявили, что, по версии следствия, Жакыпбеков создал устойчивую коррупционную группу, в которую входили сотрудники спецслужбы и гражданские лица. Как утверждало ведомство, ее участники занимались незаконным личным обогащением.

В рамках расследования первоначально задержали пять человек.

По итогам служебной проверки шесть сотрудников ГКНБ уволили из органов национальной безопасности, еще шесть освободили от занимаемых должностей и вывели в распоряжение кадров. На восемь сотрудников наложили дисциплинарные взыскания.

Впоследствии по делу задержали и других действующих и бывших сотрудников силовых структур.

В октябре сообщалось о продлении срока содержания Жакыпбекова под стражей до 15 ноября 2026 года. Вместе с ним меру пресечения продлили еще нескольким фигурантам дела.

Дата первого судебного заседания пока не сообщается.