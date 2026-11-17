Около десяти решений Конституционного суда остаются неисполненными
С 2014 года около десяти решений, вынесенных Конституционным судом, до сих пор остаются неисполненными. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил кандидат на должность судьи Конституционного суда, постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Алмазбек Молдобаев.
В качестве примера он привел решение Конституционного суда от 27 ноября 2015 года. Тогда суд признал неконституционным ограничение, мешавшее гражданам самостоятельно финансировать и вести агитацию «против всех» кандидатов, и обязал парламент устранить этот правовой пробел в законодательстве о выборах.
Кроме того, Алмазбек Молдобаев напомнил о решении от 29 июня 2022 года касательно частей 1 и 2 статьи 87 Налогового кодекса (ограничение выезда граждан из страны при наличии налоговой задолженности), которое на сегодняшний день исполнено лишь частично — кабмину поручали четко регламентировать процессуальный порядок рассмотрения таких дел в судах.
По его словам, в настоящее время несколько законопроектов, поступившие за подписью председателя кабмина, отклонены Жогорку Кенешем, и по ним ведется дополнительная работа. В целом же большинство решений Конституционного суда исполняются своевременно.
Депутаты напомнили, что решения Конституционного суда окончательны, обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению, подчеркнув необходимость усиления сотрудничества в этом направлении.
Отметим, сегодня, 17 ноября, комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуру Алмазбека Молдобаева на должность судьи Конституционного суда.
До этого он занимал должность постоянного представителя президента и кабинета министров в Конституционном суде. В 2019–2023 годах возглавлял отдел комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. В 2006–2015 годах работал судьей Первомайского районного суда Бишкека.