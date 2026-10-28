В Кыргызстане хотят ввести особый режим охраны озер, болот и водоемов

В Кыргызстане предлагают установить единые правила охраны и использования водно-болотных угодий, включая озера, заболоченные территории и другие водные экосистемы. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для защиты природных территорий от загрязнения, деградации и чрезмерной хозяйственной нагрузки, а также сохранения мест обитания редких животных и водоплавающих птиц.

Согласно проекту, в стране планируется провести инвентаризацию водно-болотных угодий, определить их границы, оценить экологическое состояние и организовать постоянный мониторинг.

На территориях, имеющих особое экологическое значение, предлагается устанавливать специальный природоохранный режим.

Он может предусматривать дополнительные требования к выпасу скота, сельскохозяйственным работам, строительству туристических объектов, эксплуатации водохозяйственных сооружений и малых гидроэлектростанций.

При этом документ не предусматривает автоматического запрета перечисленных видов деятельности. Их разрешат осуществлять при соблюдении установленных экологических требований.

Отдельно оговаривается защита прав собственников земли. Признание территории водно-болотным угодьем и введение природоохранного режима не будут автоматически приводить к изъятию участка или изменению его категории и целевого назначения.

Минприроды должно будет разработать методику учета таких территорий, подготовить картографические материалы и обеспечить регулярное обновление информации в государственных системах.

В справке-обосновании отмечается, что водно-болотные угодья играют важную роль в сохранении биоразнообразия, регулировании водных ресурсов и поддержании экологического равновесия. Однако загрязнение воды, изменение водного режима и хозяйственная деятельность создают угрозу их состоянию.

Принятие постановления не потребует обязательного выделения дополнительных средств из государственного бюджета. Природоохранные мероприятия смогут финансироваться в том числе за счет государственных программ и международных проектов.