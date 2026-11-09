В Кыргызстане предлагают создать единую экологическую сеть

В Кыргызстане планируют создать экологический каркас, объединяющий существующие особо охраняемые природные территории и участки, которые в перспективе могут получить охранный статус. Законопроект Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Согласно проекту, экологический каркас будет представлять собой единую пространственную систему, направленную на сохранение природных экосистем, обеспечение их взаимосвязи и развитие сети особо охраняемых территорий.

Предлагается разработать специальную схему экологического каркаса КР, в которой обозначат действующие заповедники и другие охраняемые территории, а также земли, перспективные для создания новых природоохранных зон.

Разработчики подчеркивают, что включение земельного участка в такую схему не приведет к его изъятию, изменению формы собственности, целевого назначения или введению ограничений на использование.

Законопроект вводит понятия классификации экосистем и их функциональной целостности. Предполагается, что состояние природных комплексов будут учитывать при создании новых охраняемых территорий, расширении существующих, изменении их границ и определении охранных зон.

Порядок формирования экологического каркаса, критерии отбора территорий и методику оценки экосистем должен утвердить кабинет министров.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения разработали в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

Авторы документа считают, что нововведения позволят повысить эффективность охраны природы и обеспечить научно обоснованное развитие сети заповедников и других природоохранных территорий.

В министерстве подчеркивают, что принятие закона не потребует создания новых государственных органов или отдельных информационных систем. Финансировать предусмотренные мероприятия планируют за счет утвержденных программ и доступных источников.